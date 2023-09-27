ЛДПР вносит в Госдуму проект об отмене НДФЛ при доходах ниже 30 тысяч рублей

Группа депутатов от фракции ЛДПР вносит на рассмотрение Государственной думы законопроект, которым предлагается отменить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для тех граждан, чей месячный доход составляет меньше 30 тысяч рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии