Жители Серебряных Прудов определят место для благоустройства в 2025 году на всероссийском голосовании

Всероссийское голосование по выбору территорий для обновления стартовало 15 марта. В Министерстве благоустройства Подмосковья напомнили, что жители Серебряных Прудов могут выбрать одну из двух предложенных площадок.
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