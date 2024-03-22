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Жители Серебряных Прудов определят место для благоустройства в 2025 году на всероссийском голосовании

Жители Серебряных Прудов определят место для благоустройства в 2025 году на всероссийском голосовании

Всероссийское голосование по выбору территорий для обновления стартовало 15 марта. В Министерстве благоустройства Подмосковья напомнили, что жители Серебряных Прудов могут выбрать одну из двух предложенных площадок.

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