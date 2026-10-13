Роспотребнадзор проверил 3472 образца сливочного масла за 9 месяцев

За девять месяцев 2026 года новосибирский Роспотребнадзор проверил 3472 образца сливочного масла, однако с 2024 года в регионе зафиксированы лишь единичные случаи продажи фальсификата.
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