Минэнерго: цена газа в России будет оставаться одной из самых низких в мире

Цена газа для потребителей в России и дальше будет оставаться самой низкой среди промышленно развитых стран, сообщил первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин на Восточном экономическом форуме.
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