С широко открытыми глазами: почему при болезни Грейвса у женщин могут родиться дети с проблемами здоровья

Болезнь Грейвса, также известная как Базедова болезнь или диффузный токсический зоб, относится к аутоиммунным заболеваниям — тем состояниям, при которых наш иммунитет атакует собственные клетки нашего организма, принимая их за чужеродные.
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