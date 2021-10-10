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Путин 11 октября обсудит с кабмином реализацию программы развития сельского хозяйства

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 11 октября, встретится с членами правительства России и представителями крупнейших агропромышленных холдингов для обсуждения реализации федеральной программы развития сельского хозяйства, рассчитанной до 2025 года.

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