Путин 11 октября обсудит с кабмином реализацию программы развития сельского хозяйства

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 11 октября, встретится с членами правительства России и представителями крупнейших агропромышленных холдингов для обсуждения реализации федеральной программы развития сельского хозяйства, рассчитанной до 2025 года.
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