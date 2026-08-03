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Царьград

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Раскрыта тайна «Кровавого водопада» в Антарктиде

Раскрыта тайна «Кровавого водопада» в Антарктиде

Американские учёные объяснили загадку «Кровавого водопада» в Антарктиде.Американские биологи из Университета Калифорнии в Сан-Диего провели исследование «Кровавого водопада» в восточно-антарктических Сухих долинах Мак-Мердо.

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