Раскрыта тайна «Кровавого водопада» в Антарктиде

Американские учёные объяснили загадку «Кровавого водопада» в Антарктиде.Американские биологи из Университета Калифорнии в Сан-Диего провели исследование «Кровавого водопада» в восточно-антарктических Сухих долинах Мак-Мердо.
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