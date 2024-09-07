Рядовой Андреев отбил атаку ВСУ и эвакуировал раненых сослуживцев

Рядовой Михаил Андреев, выполняя боевую задачу по выявлению огневых позиций, мест скопления и перемещения живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), помог отбить атаку украинской армии, после чего спас жизнь раненым сослуживцам.