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Несекретные материалы

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В Англии ветеринар, которого заставляли без нужды усыплять животных, покончил с собой

В Англии ветеринар, которого заставляли без нужды усыплять животных, покончил с собой

При помощи тех же препаратов, которые вынужден был вводить четвероногим. В последнее время к 35-летнему Джону Эллису слишком часто обращались с просьбой об эвтаназии питомцев хозяева, которых просто душила жаба раскошеливаться на их лечение.

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