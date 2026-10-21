В тропических лесах Южной Америки обитает хоацин — создание, которое сложно не заметить. Внешне он напоминает фазана с ярким оперением, но известность ему принесла вовсе не красота, а чудовищное амбре, сравнимое с запахом коровьего навоза.
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