На ТНТ запланировали адаптацию еще одной советской комедии

Канделаки: На ТНТ выйдет еще один ремейк известной советской комедии Музыкальный ремейк знаменитого фильма Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет все» собрал множество известных звезд российского шоу-бизнеса, включая Ольгу Бузову, Юрия Музыченко, Мигеля и других.
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