Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 525 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Иванов
    Поменьше болтать надо,вывезли и вывезли.Теперь этот канал закроют из за Вашего трёпа,и люди,нормальные, пострадают и ...Тяжёлая судьба сп...
  • Анастасия Гончарова
    голливуд-фентези пересмотрелись видимо пиндосы тупые...😅🤣🤣🤣В США заявили что...
  • Юрий Александров
    Гейевропу,давно пора,"причесать ", "почистить" , разложившийся "материал " нейтрализовать.Глава МИД Венгрии...

ВТО назвала Китай крупнейшим экспортером, а США — крупнейшим импортером

ВТО назвала Китай крупнейшим экспортером, а США — крупнейшим импортером

Китай по итогам 2024 года стал крупнейшим экспортером товаров в мире, а США — крупнейшим импортером, говорится в опубликованном докладе Всемирной торговой организации (ВТО) «Перспективы и статистика мировой торговли».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх