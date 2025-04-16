ВТО назвала Китай крупнейшим экспортером, а США — крупнейшим импортером

Китай по итогам 2024 года стал крупнейшим экспортером товаров в мире, а США — крупнейшим импортером, говорится в опубликованном докладе Всемирной торговой организации (ВТО) «Перспективы и статистика мировой торговли».
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