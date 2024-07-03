Дом по программе реновации построят на улице Кубинке

В Можайском районе по программе реновации возведут жилой дом площадью 40,6 тысячи квадратных метров. Об этом сообщила председатель столичного Комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.
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