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Минэкономразвития: Россия рассчитывает до конца июня запустить систему электронных виз

Минэкономразвития: Россия рассчитывает до конца июня запустить систему электронных виз

Заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков в рамках Международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanForum 2023" заявил, что Россия рассчитывает до конца июня запустить систему электронных виз, передает ТАСС.

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