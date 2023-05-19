Минэкономразвития: Россия рассчитывает до конца июня запустить систему электронных виз

Заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков в рамках Международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanForum 2023" заявил, что Россия рассчитывает до конца июня запустить систему электронных виз, передает ТАСС.
Заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков в рамках Международного экономического форума "Россия — Исламский мир: KazanForum 2023" заявил, что Россия рассчитывает до конца июня запустить систему электронных виз, передает ТАСС.
Свежие комментарии