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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Алтайском крае стартовал второй этап приемной кампании в первые классы

В Алтайском крае стартовал второй этап приемной кампании в первые классы

Заявления будут принимать от родителей будущих первоклассников, которые не проживают на территории, за которой закреплена желаемая школа В Алтайском крае стартовал второй этап приемной кампании в первые классы общеобразовательных учреждений.

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