Заявления будут принимать от родителей будущих первоклассников, которые не проживают на территории, за которой закреплена желаемая школа В Алтайском крае стартовал второй этап приемной кампании в первые классы общеобразовательных учреждений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии