Устраивали соревнования на количество убитых, а теперь говорят, что это был санаторий: как в бывшей стране соцлагеря перевернули историю с ног на голову Ольга БезродняяНедавнее путешествие в Ясеновац, один из самых мрачных символов Второй мировой войны в Хорватии, показало, как в бывшей стране соцлагерей жестоко переврали историю и это заставило задуматься о хрупкости исторической памяти.
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