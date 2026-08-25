Рустам Минниханов посетил Арский район

Раис Татарстана Рустам Минниханов с рабочей поездкой посетил Арский район. Раис республики ознакомился с ходом уборочных работ, осмотрел выставку местной продукции, а также встретился с руководителями хозяйств, инвесторами, главами сельских поселений и местным активом.