Рустам Минниханов посетил Арский район

Раис Татарстана Рустам Минниханов с рабочей поездкой посетил Арский район. Раис республики ознакомился с ходом уборочных работ, осмотрел выставку местной продукции, а также встретился с руководителями хозяйств, инвесторами, главами сельских поселений и местным активом.
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