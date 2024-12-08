Первая советская спасательная машина для космических экипажей — подробности

В 60‑е годы по инициативе С. П. Королева СКБ ЗИЛа получило задание по выпуску поисково‑спасательной машины с абсолютной проходимостью, которая могла бы транспортировать спускаемые аппараты космических кораблей и, при потребности, спасать экипажи.