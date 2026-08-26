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NewsOne

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Вагенкнехт назвала Мерца лучшим канцлером Украины и потребовала его отставки

Вагенкнехт назвала Мерца лучшим канцлером Украины и потребовала его отставки

Основательница партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Сара Вагенкнехт подвергла резкой критике канцлера Германии Фридриха Мерца за его политику в отношении Украины и потребовала его отставки.

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