Вагенкнехт назвала Мерца лучшим канцлером Украины и потребовала его отставки

Основательница партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Сара Вагенкнехт подвергла резкой критике канцлера Германии Фридриха Мерца за его политику в отношении Украины и потребовала его отставки.
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