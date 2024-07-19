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Российские байкеры вызвали трепет Финляндии: Они уже слишком близко

Российские байкеры вызвали трепет Финляндии: Они уже слишком близко

Российские байкеры подобрались слишком близко к Финляндии, во всяком случае так сочли в Хельсинки. Всё дело в том, что трепет северного государства вызвал ежегодный мотофестиваль "Балтик ралли" в Выборге.

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