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Белый халат как якорь страха: почему детская реакция на врачей остаётся с нами на всю жизнь

Белый халат как якорь страха: почему детская реакция на врачей остаётся с нами на всю жизнь

Белый халат – не просто униформа, а мощный триггер, способный запускать целую цепочку реакций: от лёгкой тревоги до реальных физиологических изменений.

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