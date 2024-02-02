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Путин поддержал идею губернатора Цивилева создать межвузовский кампус «Кузбасс»

Путин поддержал идею губернатора Цивилева создать межвузовский кампус «Кузбасс»

Русский лидер Владимир Путин поддержал идею создания и организации межвузовского кампуса «Кузбасс».Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в своем Telegram-канале сообщил, что выступил с этой инициативой на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

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