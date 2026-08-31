MESU Aug 31: 7716 Breakout or 7683 Breakdown? Micro E-mini S&P 500 Index Futures (Sep 2026) CME_MINI:MESU2026 Zhuge1iang MESU begins the week trading around 7,693, with price positioned between two important short-term decision levels.
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