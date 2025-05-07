«Кровавая баня для хероев»: Почему медленное наступление России для ВСУ страшнее любого прорыва

Укровояки в панике — русские дроны кошмарят врага на Лиманском направлении Радомир Маркуш Фото: Алексей Коновалов/ТАСС На востоке Харьковской области и в части Луганщины, которая еще находится под контролем ВСУ, ситуация для захисников продолжает ухудшаться.