«Кровавая баня для хероев»: Почему медленное наступление России для ВСУ страшнее любого прорыва

Укровояки в панике — русские дроны кошмарят врага на Лиманском направлении Радомир Маркуш Фото: Алексей Коновалов/ТАСС На востоке Харьковской области и в части Луганщины, которая еще находится под контролем ВСУ, ситуация для захисников продолжает ухудшаться.
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