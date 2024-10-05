Кравцов назвал подвигом работу учителей в новых и приграничных регионах

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, поздравляя учителей с их профессиональным праздником, заявил, что те из них, кто работает в новых и приграничных регионах страны, совершают настоящий подвиг.
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