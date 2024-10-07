Председателю СК России будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП, повлекшего травмирование несовершеннолетних в Санкт-Петербурге

В медиапространстве сообщается, что в Металлострое Колпинского района г. Санкт-Петербурга водитель осуществил наезд на двух несовершеннолетних девушек, пытавшихся проехать перекресток на одном самокате на запрещающий сигнал светофора.
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