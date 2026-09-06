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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семака спросили о протесте на результат матча с ЦСКА. Тренер «Зенита» ответил: «Есть определенные правила, не допускающие пересмотр. Имеем что имеем»

Главного тренера « Зенита » Сергея Семака после поражения от ЦСКА (1:2) в 7-м туре Альфа-Банк РПЛ спросили о возможной переигровке.

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