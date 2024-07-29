Адвокат Филиппа Киркорова высмеял наезд Любови Успенской

Певец Филипп Киркоров и Любовь Успенская не собираются зарывать топор войны. Артисты продолжают конфликтовать и не собираются прекращать свою вражду, несмотря на недавнюю победу поп-короля в суде, где он выиграл дело об оскорблении чести.
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