Адвокат Филиппа Киркорова высмеял наезд Любови Успенской

Певец Филипп Киркоров и Любовь Успенская не собираются зарывать топор войны. Артисты продолжают конфликтовать и не собираются прекращать свою вражду, несмотря на недавнюю победу поп-короля в суде, где он выиграл дело об оскорблении чести.