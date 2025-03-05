Кремль: Путин и премьер Мьянмы сделают заявления по итогам переговоров

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер Мьянмы Мин Аун Хлайн сделают заявления для СМИ по итогам переговоров в Кремле, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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