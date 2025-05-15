Иноагент Киселев задолжал в России около 3,2 млн рублей по кредитам и штрафам

Журналист Евгений Киселев (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом; лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов) задолжал в России порядка 3,2 млн рублей по кредитам и штрафам иноагентов.
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