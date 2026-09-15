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Columbia Banking System размещает субординированные облигации на $250 млн

Columbia Banking System размещает субординированные облигации на $250 млн

14 сентября 2026 года банковская группа Columbia Banking System, Inc. (Nasdaq: COLB) через свою дочернюю структуру Columbia Bank объявила об установлении итоговых параметров и цены размещения субординированных облигаций на общую сумму 250 миллионов долларов США.

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