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Царьград

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ЦБ РФ прогнозирует снижение ключевой ставки при стабилизации инфляции

ЦБ РФ прогнозирует снижение ключевой ставки при стабилизации инфляции

Кирилл Тремасов, советник председателя ЦБ, на форуме в Тюмени сообщил, что Банк России возобновит снижение ключевой ставки при улучшении инфляционной динамики.

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