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Царьград

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"Это ужасно": Американцы не поверили глазам, попав в Россию

"Это ужасно": Американцы не поверили глазам, попав в Россию

Американцы не поверили глазам, попав в Россию. Визит в Музей Победы стал открытием даже для известных политических деятелей: "Это ужасно".

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