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Вице-премьер Новак анонсировал дополнительный завоз топлива в регионы

Вице-премьер Новак анонсировал дополнительный завоз топлива в регионы

Вице-премьер России Александр Новак объявил о дополнительном завозе топлива в регионы. По его словам, на внутреннем рынке достаточно ресурсов, но ажиотажный спрос вырос на 20–30%, что требует перенастройки логистики.

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