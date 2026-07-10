Вице-премьер Новак анонсировал дополнительный завоз топлива в регионы

Вице-премьер России Александр Новак объявил о дополнительном завозе топлива в регионы. По его словам, на внутреннем рынке достаточно ресурсов, но ажиотажный спрос вырос на 20–30%, что требует перенастройки логистики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии