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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кузнецов набрал 1+1 в матче с «Оттавой». У него 4 очка в 3 последних играх

Кузнецов набрал 1+1 в матче с «Оттавой». У него 4 очка в 3 последних играх

Форвард «Каролины» продлил результативную серию (2+2) до 3 игр.  Всего в 49 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 21 (8+13) балл, в 6 играх за «Харрикейнс» – 4 (2+2) очка.

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