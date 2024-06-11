МИД РФ: ХАМАС освободит двух россиян при прекращении огня в Газе

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин Палестинское движение ХАМАС пообещало освободить двух удерживаемых граждан России при прекращении огня в секторе Газа, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.
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