«Карандаш‑фест»‑2026: Старица на два дня превратится в театр под открытым небом. 31 июля и 1 августа в Старице во второй раз пройдёт фестиваль «Карандаш‑фест», посвящённый легендарному клоуну Михаилу Румянцеву (Карандашу) — наставнику Юрия Никулина и настоящей легенде отечественной эстрады.