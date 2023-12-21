КНДР призвала СБ ООН принять меры из-за провокаций США и Южной Кореи

Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, являющаяся сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына, 21 декабря заявила, что Совет Безопасности (СБ) ООН должен возложить ответственность на США и Республику Корея за обострение ситуации на Корейском полуострове.
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