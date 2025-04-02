В Академии Н.С. Михалкова стартовала приёмная кампания 2025-2026⚡До 12 августа проходит набор в мастерские:▪️АКТЁРСКАЯ (руководитель – народный артист России Никита Михалков)▪️РЕЖИССЁРСКАЯ (руководители – народный артист России Владимир Хотиненко и заслуженный деятель искусств РФ Владимир Алеников)▪️ПРОДЮСЕРСКАЯ (руководитель – Леонид Верещагин)Мы рады снова объявить о наборе в нашу Академию кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова, которой в этом году исполняется уже десять лет.