Один из задержанных террористов на первичном допросе показал, что террористам обещали по 500 000 рублей за расстрел людей, но заплатили только 250 000.
Убивал за 500 000 рублей
Комментарии
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radiofree RF
Всех зверей в аулы и кишлаки иначе будут новые теракты.
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18 час.
Светлана Позднякова
👍👏
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18 час.
Валерий Ребров
Всех этих "незаменимых специалистов" построить в шеренги и пешком до своих аулов, им похрену на то что погибают люди им же денег надо заработать, так что всех гастробайтеров с их кураторами вперед в кишлаки
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12 час.
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