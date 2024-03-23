Страна и люди
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Страна и люди

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Убивал за 500 000 рублей

Убивал за 500 000 рублей

Один из задержанных террористов на первичном допросе показал, что террористам обещали по 500 000 рублей за расстрел людей, но заплатили только 250 000.

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Комментарии
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radiofree RF
Всех зверей в аулы и кишлаки иначе будут новые теракты.
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18 час.
Светлана Позднякова
👍👏
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18 час.
Валерий Ребров
Всех этих &quot;незаменимых специалистов&quot; построить в шеренги и пешком до своих аулов, им похрену на то что погибают люди им же денег надо заработать, так что всех гастробайтеров с их кураторами вперед в кишлаки
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12 час.

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