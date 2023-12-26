Заворотнюк на лечении, Чернышев на работе, а ребенка куда? В сети раскрыли, кто сидит с Милой

Сейчас в семье Анастасии Заворотнюк сложилась непростая ситуация. Девушке нужно уделять все свое время здоровью, а Петр Чернышев всецело посвящает себя карьере, чтобы родным хватало денег на нужды и лечение жены.
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