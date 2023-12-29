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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Васильев: «Обязательно нужно проводить соревнования по биатлону в больших городах – в Москве, Питере. Но у СБР особого интереса нет»

«Зрительский интерес в России к биатлону, несомненно, снизился. Чтобы его вернуть, нужно придумывать новые форматы гонок.

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