Замена клапанов «Дэу Нексия» (8 клапанов) своими руками

При ремонте двигателя может потребоваться замена клапанов на «Дэу Нексия» (8 клапанов). Нужно обратить внимание на то, что стандартной процедуры регулировки не предусмотрено – просто нечем менять зазор между толкателями и ножками клапанов.
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