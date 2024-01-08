«Это не точно». К чему приведет активность Солнца в этом году

Солнце достигнет в 2024 году пика своей активности, что вызовет на Земле магнитные бури, которые будут происходить по нескольку раз в месяц, сообщил заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН Сергей Богачев.