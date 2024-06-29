МО РФ: силы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

Министерство обороны России сообщило, что около 13:00 по московскому времени пресекло попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку c применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа.
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