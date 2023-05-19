Иван Грозный и события в Великом Новгороде. Иной взгляд

Фейк с Запада Давайте вспомним события на Украине в феврале 2014 года и, следуя жанрам альтернативной истории, изменим ход событий и финал.
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