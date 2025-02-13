3 знакам Зодиака будет невероятно везти до конца месяца

Ближайшие две недели февраля станут особенно удачными для представителей водной стихии. Раки, Скорпионы и Рыбы – готовьтесь ловить удачу за хвост! Рак: Вам предстоит пройти через два непростых дня, но не поддавайтесь эмоциям.
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