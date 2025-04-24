Переговоры в Великобритании спецпосланника президента США Кита Келлога с украинской делегацией по вопросу окончания боевых действий на территории Украины показала, что условия Киева неприменимы в данном случае.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии