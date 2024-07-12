Собянин рассказал, как город помогает создавать в Москве новые производства

Мэр рассказал, как город помогает создавать в Москве новые производства Москва предоставила инвесторам 46 участков земли по символической плате в один рубль в год для размещения производственных объектов.
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