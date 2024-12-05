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Poejka

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Незаслуженно забытый салат из 90-х. Теперь снова готовлю его почти каждый день

Незаслуженно забытый салат из 90-х. Теперь снова готовлю его почти каждый день

Салат с курицей и картошкой — это одно из самых популярных и любимых блюд на многих кухнях мира. Он сочетает в себе простоту приготовления, доступные ингредиенты и богатый вкус, что делает его прекрасным вариантом как для повседневного питания, так и для праздничного стола.

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